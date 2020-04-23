KORONAVİRÜS TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNEBİLİR: DESTEK BEKLİYORLAR - Son Dakika
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KORONAVİRÜS TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNEBİLİR: DESTEK BEKLİYORLAR

7 saat önce

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, daha önce geliştirdiği hastane enfeksiyonlarını 1 dakikada tespit edebilen biyosensörü, Covid-19'un tanısı için geliştirmeye hazırlanıyor.

KORONAVİRÜS TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNEBİLİR: DESTEK BEKLİYORLAR, System.String[]
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, daha önce geliştirdiği hastane enfeksiyonlarını 1 dakikada tespit edebilen biyosensörü, Covid-19'un tanısı için geliştirmeye hazırlanıyor. Karakullukçu, "Gereken desteği alabilirsek, koronavirüs tanısını 1 damla kan ile 1 dakika içinde tespit edeceğiz. Aynı sensörü geliştirerek çok kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyoruzö dedi.

2017 yılında her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen biyosensör geliştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Asiye Karakullukçu, aynı sensörü Covid-19'un tanısında da kullanmak için geliştirebileceklerini söyledi. Karakullukçu, "Tanı için günümüzde kullanılan metod sürüntü örneği alınarak yapılıyor. Bizim burada amacımız herkesin kolayca kullanabileceği, solunum yolu örneği değil de bir damla kan örneğiyle kişinin Covid-19'a karşı reaksiyonunu ölçebilen bir biyosensör geliştirmekö ifadelerini kullandı.

TANI SÜRESİ 1 DAKİKAYA İNECEK

Sürüntü örneği yerine 1 damla kan kullanarak kişinin Covid-19'a karşı reaksiyonunun ölçebilen bir biyosensör geliştirebileceklerini söyleyen Karakullukçu, "Böyle olunca tanı süresi 1 dakikaya inmiş olacak. Eğri ne kadar azalmış olsa da uzun bir süre bu hastaları hala test ediyor olacağız. Süreci hızlandırabilirizö dedi.

HASTANEYE GİDEN SAYISI DA AZALMIŞ OLACAK

Bu testi yapamayan birimleri de testi yapabilir hale getirmiş olacaklarına dikkat çeken Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Asiye Karakullukçu, "Aile hekimleri ve diğer bütün hastanelerde kullanılabilir. Gerekli izinleri alabilirsek kişiler kendi evinde de kullanarak, hastaneye gitmeden pozitif ya da negatif olduğunu öğrenebilirler. Bunu şeker ölçüm cihazları gibi düşünebiliriz. Hastaneye gidişleri de azaltabiliriz. Enfekte olmuş ve geçirmiş kişileri de test etmede, bu kişileri hızlıca belirleyip hasta olan insanlara kan vermelerini kolaylaştırabilirizö diye konuştu.

ZAMAN, İNSAN VE MAALİYET TASARRUFU

Karakullukçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem süreyi kısaltacak, hem laboratuvar alt yapısına hem de uzmana gerek olmayacak. Daha çok kişiyi tarayabileceğiz. Çok yüksek maliyetli bir test de olamayacak. Çalışan bir prototipimiz ve destek geldiğinde bizim bunu hızlıca 3 ay içerisinde ticari bir ürüne dönüştürebilecek bir alt yapımız var. Hem yatırımcılardan hem de devletten bu konuda destek bekliyoruz.ö

- Karaköse
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:41 Kaynak: DHA

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