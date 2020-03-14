KORONAVİRÜS TARAMASI BAHANESİYLE HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK UYARISI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS TARAMASI BAHANESİYLE HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK UYARISI - Son Dakika

KORONAVİRÜS TARAMASI BAHANESİYLE HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK UYARISI

6 saat önce

İSTANBUL DHAKoronovirüs taraması için Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söyleyerek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

KORONAVİRÜS TARAMASI BAHANESİYLE HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK UYARISI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Koronovirüs taraması için Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söyleyerek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Gelen şikayetler üzerine Emniyet Genel Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından,  "Corona Virüs Risk Taramasıö Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 den haber vermelerini bekliyoruz" uyarısında bulunuldu.

Güngören Kaymakamlığı da, Sağlık Bakanlığının böyle bir çalışmasının olmadığı ve vatandaşların bu kişilere itimat etmemeleri uyarısında bulundu. Güngören Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından yapılan uyarı şöyle:

"Halkımızın dikkatine! Koronavirüs taraması yapma bahanesiyle geldiklerini söyleyen kişilerin evinize gelmesi durumunda bu kişilere itimat etmeyiniz, Sağlık Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamakta olup, dolandırıcılık, hırsızlık amaçlıdır."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:46 Kaynak: DHA
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