Koronavirüs taraması yalanıyla dolandırmaya çalıştılar - Son Dakika
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Koronavirüs taraması yalanıyla dolandırmaya çalıştılar

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde evlerin kapısını çalıp, sağlık görevlisi olduğunu söyleyerek, koronavirüs taraması yapacaklarını iddia eden kişiler, vatandaşları dolandırmaya çalıştı.

Koronavirüs taraması yalanıyla dolandırmaya çalıştılar, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde evlerin kapısını çalıp, sağlık görevlisi olduğunu söyleyerek, koronavirüs taraması yapacaklarını iddia eden kişiler, vatandaşları dolandırmaya çalıştı.

Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve koronavirüs taraması yapacaklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler, evlere girmeye çalıştı. Durumdan şüphelenen bir ev sahibi, Fahrettinpaşa Mahalle Muhtarı Rasim Özgül'e haber verdi. Bunun üzerine muhtar, sosyal medya üzerinden mahallelileri uyardı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Koronavirüs testi ya da taraması için geldiklerini söyleyenlere inanmayın. Bu gibi durumlarda hemen polisi arayın" dedi.

'MAHALLELİYİ BİLGİLENDİRDİM'

Sosyal medyayı aktif kullanarak mahalleliyle sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Muhtar Rasim Özgül, "Bu olayı yaşayan kişi şüphelenip Sağlık Bakanlığı'na ait olan 184'ü aramış. Yetkililer, bakanlık olarak böyle bir ekip yollamadıklarını söylemiş. Ben de bu olaydan sonra mahallede yaşayanları bilgilendirdim. Vatandaşa duyarlı olmalarını, kapılarını bu kişilere açmamalarını söyledim. Dolandırıcılar evrimleşiyor, değişiyor durmadan. Vatandaşlara böyle bir durumla karşılaştıklarında 155'i aramalarını öneriyorum. İnsanlarımızın duyarlı olmalarını, virüsle ilgili konularda bilim insanlarını dinlemelerini istiyorum. Her önüne gelene inanmamaları gerekiyor, önemli bir konu. Her sokakta gönüllü sokak temsilcilerim var, biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Bu konuda da iletişim ağımız sayesinde dolandırıcılara karşı dikkatliyiz" diye konuştu.

'ÜZÜLÜYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Nurdan Ergun, "Bu tip şeyler daha önceden de oluyordu. Polis ya da savcı olduğunu söyleyen kişiler arıyordu. İsim, soy isim öğrenmeye çalıştıklarında, telefonu kapatıyordum. Benim evime gelirlerse, nereden geldiklerini sorup kimlik belgelerini sorgularım. Sağlık Bakanlığı çalışanı olup olmadıklarını öğrenmeye çalışırım. Kapıda gerekli görüşmeleri yapıp onları içeri almam. Dolandırıcılar çok çabuk organize olabiliyorlar. Ona şaşırıyorum. Koronavirüs yayılmaya başladığında hemen böyle bir yol bulmuşlar. Üzülüyoruz bu durumlara, özellikle de Çeşme'de olmaması gereken şeyler" şeklinde konuştu.

'ORTALIK ÇOK KÖTÜ'

Dolandırıcılara karşı dikkatli olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Sevil Öter ise, "Benim evime hiç gelen olmadı. Uyarılar, mesajlar geliyor. Dikkate alıyoruz. Kapıları açmazsak iyi olur. Ama ben genelde açıyorum kapımı. Allah korusun dolandırıcılar gelirse ne yaparım bilmiyorum. Fırsat olursa polisi ararım. Ortalık çok kötü, Allah sonumuzu hayır etsin. Çocuklarım da beni uyarıyor sürekli" dedi.

Kapısına koronavirüs taraması için çalanlar olursa ne yapacağını anlatan Ömer Budak, "Önce polisi ararım. En iyisi bu, başka yapacak bir şey yok. Önlem almak lazım" dedi.

Dolandırıcıların her türlü olaydan faydalandıklarını belirten Meniha Taşkın, "Hijyene dikkat ediyoruz ama bu virüsü çok abarttılar. Evime gelseler eve almam herhalde. Hastane var, ne gerek var eve gelmelerine? Ben zaten pek güvenmiyorum. Dolandırıcılara bahane oldu" diye konuştu.

?Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.


Koronavirüs, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:47 Kaynak: DHA
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