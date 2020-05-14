Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı - Son Dakika

Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı

6 saat önce

DÜNYA Çiftçiler Günü ile ilgili konuşan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları salgınla birlikte tarımda kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı, System.String[]

DÜNYA Çiftçiler Günü ile ilgili konuşan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları salgınla birlikte tarımda kendine yeten bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti. Çiftçiler ise sektörün yükselişe geçmesini beklediklerini söyledi.

Küresel koronavirüs salgını sürecinde devletler sadece sağlık konusunda değil, gıda ve tarım ürünleri ihracatını da kontrol altına aldı. Bu süreçte ise kendi kendine yetebilen ülkeler sorun yaşamadı. Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü, Kovid-19 günlerinde kutlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri başkanları Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarımın öneminin yeniden anlaşılmaya başlandığını vurguladı. Çiftçiler ise tarımın geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.

'HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ HALE GELDİ'

Gıda güvenliğinin koronavirüs sürecinde her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bugünün anlam ve önemine değinip, "Gıda güvenliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini izlemiş durumdayız. Tarım reformunun kaçınılmaz olduğunu bir sefer daha tüm dünya olarak yaşamış bulunuyoruz. Tarımın ülke ekonomisine gerçek anlamda mutlak değer getirisinin bilincindeyiz. İhracatın artık tüm ülkeler için özellikle de Türkiye için önemi ortadadır. Bakanlıkların destekleriyle biz de birlik olarak desteklemeye devam edeceğiz. Buradaki esas yük bireysel ya da yönetimsel olmamalı. Tüm paydaşların taşıdığı bir yük olmalı ki sürdürülebilir halde katma değerli hale getirelim. Birlik ve beraberlikle bir güç birliği oluşturalım ki sonuç odaklı olsun. Bizler birlik olarak bu konudaki hassasiyetimiz, gücümüz ve birlik, beraberliğimizle Ege Bölgesi'nde tüm tarım ve tarıma bağlı gıdayı daha iyiye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'DÜNYA MUTFAĞININ AŞÇI BAŞLARI ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERDİR'

Tarımın öneminin her geçen gün daha da fazla ortaya çıktığını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, "Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Onlara her yatırım, varlık/yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sürdürebilir gıdaya erişim kolaylaşacaktır. Çiftçi ve üreticiler, dünya mutfağının aşçı başlarıdır" dedi.

ÇİFTÇİLERDEN VİRÜS YORUMU

2001'den beri tarım yaptığını ifade eden Özkan Okkalıoğlu (40), "Çiftçinin değerini bu dönemde daha iyi anladık. Bundan sonra daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Bütün çiftçilerin günü kutlu olsun. Ne mutlu Rabbim bizlere bu günlere ulaştırdı" derken, çiftçilerden Necip Eryüksel (50) ise "Biz yıllardır tarımla ilgileniyoruz. Ailemizden gelen bir iş. Çiftçinin önemi ve değeri çok büyük. Koronavirüs günlerinde tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Tarım her şeyden önemli" diye konuştu.


Ege İhracatçı Birlikleri, Dünya Çiftçiler Günü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:43 Kaynak: DHA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 23:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]