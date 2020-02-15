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Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da
6 saat önce
Çin'de geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi. Afrika'da ilk ölüm Mısır'da gerçekleşirken, Hong Kong hastalıkla mücadele için 3.2 milyar dolar bütçe ayırdı
Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi.
Bu ölümlerin 116'sı koronavirüsün çıktığı ilk şehir olan Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:47
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