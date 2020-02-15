Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da - Son Dakika Dünya

Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da

6 saat önce

Çin'de geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi. Afrika'da ilk ölüm Mısır'da gerçekleşirken, Hong Kong hastalıkla mücadele için 3.2 milyar dolar bütçe ayırdı

Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da, System.String[]

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi.


Bu ölümlerin 116'sı koronavirüsün çıktığı ilk şehir olan Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:47 
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