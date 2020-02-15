Koronavirüs'te son durum: Can kaybı 1.380, Afrika'da ilk ölüm Mısır'da

Çin'de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 120 kişi daha hayatını kaybederken dünya genelindeki can kaybı sayısı da toplamda 1.380'e yükseldi.



Bu ölümlerin 116'sı koronavirüsün çıktığı ilk şehir olan Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti.