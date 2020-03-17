Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı

Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladıktan sonra "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da giderek artış gösteriyor.



İtalya'da son bir günde koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybederken ülkedeki toplam ölü sayısı da 2 bin 158'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 28 bine yaklaştı.