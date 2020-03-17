Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı

6 saat önce

İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti. Koronavirüs'ün yeni salgın merkezi Avrupa'da İtalya'da bir günde 368 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada toplam ölü sayısı 7 bin 150'ye ulaştı

Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladıktan sonra "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da giderek artış gösteriyor.


İtalya'da son bir günde koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybederken ülkedeki toplam ölü sayısı da 2 bin 158'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 28 bine yaklaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın         
20:04
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs'te son durum: İtalya'da ölü sayısı 2 bini geçti, Fransa'da kısmi sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]