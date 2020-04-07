Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı - Son Dakika

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Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı
6 saat önce
OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
? Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Sevmez, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan Sevmez, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sevmez'in tedavisine evinde karantinada devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi. İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü. Sevmez, ambulanstan indiği sırada komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:09 Kaynak: DHA
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