Son Dakika › Güncel › Koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
Koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki hastanın tedavisi tamamlandı.
İstanbul'dan memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine geldikten sonra rahatsızlanan Cihan Yılmaz, koronavirüs teşhisiyle Samsun'un Atakum ilçesindeki özel hastanede tedavi altına alındı.
Yoğun bakıma alınan Yılmaz, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Cihan Yılmaz, "Doktorlar çok riskli bir vaka olarak görüyordu. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:41 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: Yanlış anlaşıldı, özür dileriz Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı