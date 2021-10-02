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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİİRLER YAZDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİİRLER YAZDI

02.10.2021 12:12
KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİİRLER YAZDI, System.String[]

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde eşi Fatma Temizyürek (82) ile birlikte koronavirüs tedavisi gören halk ozanı Abdülkadir Temizyürek (82), sağlık çalışanlarına şiirler yazdı.

KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde eşi Fatma Temizyürek (82) ile birlikte koronavirüs tedavisi gören halk ozanı Abdülkadir Temizyürek (82), sağlık çalışanlarına şiirler yazdı. Abdülkadir Temizyürek, 'Eşimle birlikte 12 gündür hastanede yatıyorum. Hastanedeyken 5-6 şiir yazdım. Şiirlerimde sağlık çalışanlarımızı övdüm. Çok güzel çalışıyorlar dedi.

Kayseri'de yaşayan halk ozanı Abdülkadir Temizyürek, eşi Fatma Temizyürek ile birlikte 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ne başvurdu. Sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Abdulkadir Temizyürek, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanları için şiirler yazdı.

Yaşadığı süreci anlatan Abdülkadir Temizyürek, 'Sarız'da yeğenimin düğününe katıldık. Muhtemelen orada bu hastalığa yakalandık. Muayene olduk. Şu an eşimle birlikte 12 gündür hastanede yatıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Eski halimize döndük. Hastanedeyken 5-6 şiir yazdım. Ben halk ozanıyım. Şiirlerimde sağlık çalışanlarımızı övdüm. Çok güzel çalışıyorlar diye konuştu.

Eşi Fatma Temizyürek ise, 'Yeğenimizin düğününe gittik. Orada hastalandık. İlk olarak hastalık öksürük ile başladı. Çok şükür şimdi iyiyim dedi.

Hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Dahiliye Uzmanı Dr. Ayşegül Yalçınkaya da, 'Çekilen tomografilerinde koronavirüs görüldü. 12 gündür tedavilerini yapıyoruz. Abdülkadir Bey hastalığı eşine göre daha hafif geçirdi. Fatma Hanım'ın biraz oksijene ihtiyacı oldu. Hastalarımızın ikisi de oksijensiz olarak tedavilerine devam ediyor. Abdülkadir Bey yanıma gelerek sağlık çalışanları için şiir yazdığını söyledi. Ben de şiirleri okudum. Çok mutlu oldum. Kendisi ozanmış ifadelerini kullandı.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ise şiirlerin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, 'Dahiliye uzmanımız Ayşegül Hanım, çok kıymetli bir ozanın eşi ile koronavirüs tedavisi gördüğünü, bu ozanın hastanede sağlık çalışanlarını öven şiirler kaleme aldığını söyledi. Şiirlerin yazdığın kağıdın fotoğrafını bana çekip gönderdi. Ben de okudum. Çok duygulandım. Sağlık çalışanlarımızı övmüş. Amcamızın ellerinden öpüyorum dedi.

Temizyürek, yazdığı bir şiirlerde şu ifadelere yer verdi

'Zalim virüs camimize saldırdı Katili yurduna gönder Allah'ım Mesafeli, maskeli namaz kıldırdı Katili yurduna gönder Allah'ım Erkilet'ten kalkar uçak sürüsü Gelip de götürmez bizi birisi Kaybımız 5 milyonu geçiyor Katili yurduna gönder Allah'ım Eski günümüze döndür Allah'ım. Yasinsiz öldürme getirttir hoca Gönlümüz taze ya diyorlar koca Kara tren Ankara'ya varırsan Aşıyı çoğaltsın Fahrettin Koca Katili yurduna gönder Allah'ım Doktorlarımıza kıymasın ne olur Onlarsız halimiz perişan olur Abdülkadir kulun kurbanın olur Katili yurduna gönder Allah'ım.

Devlet Hastanesi, Kayseri, Mevla, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİİRLER YAZDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİİRLER YAZDI - Son Dakika
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