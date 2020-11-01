Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlüyü jandarma yakaladı - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlüyü jandarma yakaladı

01.11.2020 12:17
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlüyü jandarma yakaladı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören hükümlü, bağlı olduğu kelepçeden kurtularak havalandırmadan kaçtı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören hükümlü, bağlı olduğu kelepçeden kurtularak havalandırmadan kaçtı. Jandarma ekipleri firari hükümlüyü kısa sürede yakalayıp, cezaevine teslim etti. Cezaevindeki bir odada izole edilen hükümlünün tedavisi burada devam edecek.

Dün saat 18.30 sıralarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 7'nci katında Covid-19 servisinde bir süredir tedavi gören Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü Tamer B. (38), odada kimsenin olmadığı esnada elinden yatağa bağlı olduğu kelepçeden kurtularak kaçtı. Hükümlünün odada olmadığını fark eden jandarma ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hükümlünün havalandırmadan kaçtığını ve 5'inci kata indiğini, buradan da firar ettiğini tespit eden ekipler yakalamak için çalışma başlattı.

KISA SÜREDE YAYA OLARAK YAKALANDIOlayın ardından ekipler, yaklaşık 1 saat sonra hastaneye 2 kilometre mesafedeki Tosmur Mahallesi sahil yolunda yaya olarak ilerleyen Tamer B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Hükümlünün cezaevinde bir odada izole olarak tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan hükümlünün 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevinde olduğu öğrenildi.


Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlüyü jandarma yakaladı - Son Dakika


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