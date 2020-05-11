Koronavirüs tedavisi gören 132 tutuklu ve hükümlü taburcu oldu - Son Dakika

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ceza infaz kurumlarında, koronavirüse yakalanarak sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu ve hükümlüden 132'sinin taburcu edilip cezaevlerine geri kabul edildiği açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yakalanarak sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu ve hükümlüden 132'si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edildikleri belirtildi. 6 tutuklu ve hükümlünün ise tedavileri devam ediyor.Cezaevine geri kabul edilen tutuklu/hükümlülerin cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında, Covid-19 salgınından etkilenen ve sağlık kurumlarına sevk edilen 138 tutuklu/hükümlüden 132'si taburcu edilerek cezaevlerine geri kabul edilmişlerdir. Bu tutuklu/hükümlüler cezaevlerinde izole edilen alanlarda tutulmaktadırlar. Hastanelerdeki 6 tutuklu/hükümlünün tedavisi devam etmektedir. Bunlardan 2'si kurumumuza sevk ile gelen kişilerden olup kabulde yapılan kontrollerde koronavirüs belirtileri gözlemlenmesi sebebiyle hastaneye sevk edilmişlerdir. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19'dan etkilenen tutuklu/hükümlülerin tamamının genel sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kurumlarımızda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."