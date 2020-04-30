Koronavirüs tedavisi gören 70 yaş üstü 3 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 70 yaş üzerindeki 3 hasta sağlığına kavuşarak alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan yaşları 70, 71 ve 92 olan hastalar verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlıklarına kavuştu.

3 hasta, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, hastalarının üçünün de 70 yaş üstü olduğunu belirterek, 3 hastanın da benzer şekilde nefes darlığı şikayetleri ile hastanelerine başvurduklarını ifade etti.

Testlerin pozitif çıkmasıyla hastaların tedavilerine başlandığını belirten Küçükgüçlü, şunları kaydetti:

"3 hastamız da yaklaşık 1 ay tedavi gördü. Hastalarımızdan biri yoğun solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı, 10 gün içerisinde durumundaki iyileşmeyle birlikte yeniden servise aldık. Bugün geldiğimiz noktada ise çalışma arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz mücadelenin vardığı noktadan gururluyuz. 70, 71 ve 92 yaşlarındaki 3 hastamız Kovid-19 ile olan mücadeleyi kazandılar. Hastalarımıza geçmiş olsun diliyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da başta hastaneleri olmak üzere, tüm birimleriyle Kovid-19'a karşı 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını belirtti.

Hotar, "Gördüğünüz gibi verilen bu çaba sonuçsuz kalmıyor. Her geçen gün daha fazla güzel haber alıyoruz. Ancak bu haberler rehavete sebep olmamalı. Önlemlerimize devam ederek, çok yakında Kovid-19 mücadelesini kazanacağız." ifadelerini kullandı.