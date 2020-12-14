Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğul 20 gün arayla hayatını kaybetti - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğul 20 gün arayla hayatını kaybetti
14.12.2020 19:43
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Rıdvan Dizdaroğlu (62) ve babası Cavit Dizdaroğlu (82), 20 gün arayla hayatını kaybetti.
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Rıdvan Dizdaroğlu (62) ve babası Cavit Dizdaroğlu (82), 20 gün arayla hayatını kaybetti.
Kartepe Balaban Mahallesi'nde oturan Rıdvan Dizdaroğlu ve babası Cavit Dizdaroğlu'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evde tedavilerine başlanan baba ve oğlu, durumları ağırlaşınca hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilere rağmen baba Cavit Dizdaroğlu 20 gün önce hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Rıdvan Dizdaroğlu ise dün yaşamını yitirdi.
- Kocaeli
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak