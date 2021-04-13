Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz

13.04.2021 11:28

Ataşehir'deki bir hastanede koronavirüs tedavisi gören babasına moral vermek isteyen genç, hastane odasının bulunduğu kata kiraladığı vinçle yükseldi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan sürpriz anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de yaşayan Ünal Özer isimli vatandaş koronavirüse yakalanınca tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Zorlu tedavi sürecinde babasına moral vermek isteyen oğul Ogün Can Özer ise akla gelmeyecek bir sürprizle babasının karşısına çıktı. Oğul Özer, kiraladığı vincin balkon kısmına binerek, babasının tedavi gördüğü odanın bulunduğu kata çıkıp, babasına seslendi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba Özer ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona tedavisi gören babaya oğlundan 'vinç' sürprizi

"BABAMA GÜZEL VE FARKLI BİR SÜRPRİZ HAZIRLAMAK İSTEDİM"

Yaptığı ilginç sürprizle dikkat çeken oğul Ogün Can Özer, "Babamın hastalığının başladığı ilk dönem bizim için endişe vericiydi. Kendisini hastaneye yatırdık. 15 gün boyunca hastanede kaldı. İlk hafta durumu iyiydi fakat sonrasında ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı ve kendisiyle artık görüşememeye başladık. Normal odaya geri dönünce benim de aklıma vinç sürprizi geldi. Normal yaşantımda da böyle ilginç fikirlerim var. Bu olayda da babama güzel ve farklı bir sürpriz hazırlamak istedim. Karşısında beni vinçle gören babamın heyecanlandığını gördüm. Bu da benim için mutluluk vericiydi" diye konuştu.

Korona tedavisi gören babaya oğlundan 'vinç' sürprizi

"ARACIN BAŞINDA AĞLADIM"

Olayla ilgili konuşan vinç operatörü Cemal Öztürk ise, "25 yıllık meslek hayatımda, her şeyle karşılaştım. Böyle bir sürprizi ise ilk defa gördüm. Bu genç arkadaşımız yanıma gelerek makinenin kiralık fiyatını sordu. Ben de vinci ne yapacağını sorduğumda 25 gündür koronavirüs tedavisi gören babasını görmediğini vinç aracılığıyla hastane odasına çıkacağını söyledi. Ben de bu sözler sonrası çok duygulandım. Açıkçası böyle bir şey aklımın ucuna dahi gelmemişti. Hastanenin önüne gittik. Genç arkadaşımızı yukarı çıkardık onlar yukarıda çok mutlu olurken, ben de aracın başında resmen ağladım. Babası beni görünce arayarak ayrıca teşekkür etti. O anları, duyguları sadece yaşayan bilir. Biz de meslek hayatımızda böyle ilginç bir şey yaşadık" dedi.

Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz

Ataşehir, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz - Son Dakika


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