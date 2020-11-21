Koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, koronavirüs tedavisi gören Raşit (82) ve Sebile Ayaş (82) çifti, birer gün arayla hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenaze törenine katılamadı.

Kızlarının yanında kalan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Raşit ve Sebile Ayaş çifti, 13 gün önce rahatsızlanarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan test sonrası sonuçları pozitif çıkan çift, hastanede tedaviye alındı. Raşit Ayaş perşembe günü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sebile Ayaş ise dün yaşamını yitirdi.Ayaş çiftinin cenazeleri memleketleri Bartın'ın Hasankadı beldesinde bir gün arayla toprağa verildi. Ayaş çiftinin çocukları, karantinada olmaları nedeniyle cenazeye katılamadı.