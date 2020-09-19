Koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime'ye 'doğum günü' sürprizi - Son Dakika

BARTIN Devlet Hastanesi'nde, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 haftadır koronavirüs tedavisi gören down sendromlu Saime Yılmaz'a (32) hastane çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan Saime Yılmaz'a, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Beyhan Güner ile yoğun bakımı çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren Saime Yılmaz, büyük mutluluk yaşadı. Saime Yılmaz hastane çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz'ın anne ve babasının ise evde karantina altında olduğu öğrenildi.