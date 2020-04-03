Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi
6 saat önce
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:38 Kaynak: AA
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