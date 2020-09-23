Koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı, alkışlarla servise alındı - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören hastane çalışanı, alkışlarla servise alındı

KARABÜK'te, koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastane personeli Kemal Kaynar (45), alkışlarla servise alındı.

KARABÜK'te, koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastane personeli Kemal Kaynar (45), alkışlarla servise alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Kemal Kaynar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaynar, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 20 gün tedavi gören Kaynar'ın, durumu iyiye gidince servise alınmasına karar verildi. Kaynar, doktor ve hastane çalışanlarının alkışlayarak servise alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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