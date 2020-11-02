Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek - Son Dakika

Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek

02.11.2020 11:48

Yüksek ateş nedeniyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim'den bugüne kadar hastanede tedavi gördü. İmamoğlu, saat 11.30 sıralarında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Öte yandan İmamoğlu, karantinadan sonra yapacağı ilk işin de İzmir'e gitmek olacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ateşlenmesi üzerine tedbir amaçlı olarak koronavirüs testi yaptırdı. İBB Başkanına yapılan test sonucu pozitif çıkarken, İmamoğlu'nun 23 Ekim'de hastanede tedavisine başlandı.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Saat 11.30 sıralarında taburcu edilen İmamoğlu, "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ELİF BEBEĞİMİZE ÇOK SEVİNDİK"

Konuşmasına İzmir depremiyle başlayan İmamoğlu, "İnşallah iyi haberler almaya devam ederiz. Bugün 3 yaşındaki Elif bebeğimize çok sevindik." ifadelerini kullandı.

"DEPREM TÜRKİYE VE İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ MESELESİ"

Meydana gelen depremin ardından Türkiye ve İstanbul'un en önemli meselenin deprem olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten İmamoğlu, başka konuların konuşulmasının yersiz olduğunu vurguladı ve tüm yöneticilerle bu konuya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

MUHİTTİN BÖCEK'İ UNUTMADI

Açıklamalarının devamında tedavi sürecine değinen İmamoğlu, ilk dört günde yüksek ateşin düşmediğini belirtti ve daha sonrasında normale döndüğünü aktardı. Ateşten başka semptomun görülmediğini aktaran İmamoğlu, koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve diğer hastaların da bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.

"İLK MESAİ GÜNÜMDE İZMİR'E GİDECEĞİM"

Karantina sürecine girecek olan İmamoğlu, bu süreçten sonra yapacağı ilk işi açıkladı ve "Karantinam biter bitmez ilk mesai günümde İzmirli vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız. Sevgili Tunç Soyer başkanımla varsa bir ihtiyaç onu görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek

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Son Dakika Güncel Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek - Son Dakika


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