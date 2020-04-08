Koronavirüs tedavisi gören iki hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüs tedavisi gören iki hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 17 ve 43 yaşındaki iki hasta evlerine gönderildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 17 ve 43 yaşındaki iki hasta evlerine gönderildi.
Koronavirüs teşhisiyle Alaplı Devlet Hastanesinde tedavi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastaların taburcu edilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta, bir sağlık çalışanının uyarıları yapmasının ardından tedavisi tamamlanan hastaların odalarından çıkması görülüyor.
"Taburcusunuz" denilerek sağlık çalışanlarınca alkışlarla uğurlanan hastalar, sağlık personeline teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:24 Kaynak: AA
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