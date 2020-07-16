Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Resul B. (22), koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşı Merve Y.'nin (22) doğum gününü hastanenin önünde pankart açıp, meşale yakarak kutladı.
Zonguldak'ta yaşayan Merve Y., koronavirüs testi pozitif çıkınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Resul B., dün akşam kız arkadaşının doğum gününde sürpriz yaptı. Arkadaşlarıyla hastane önüne gelen Resul B., üzerinde kız arkadaşıyla fotoğrafının bulunduğu, "Solum, soluğum, sonsuzluğum. Varlığına elhamdülillah. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun Merve" yazılı pankart açarak, meşale yaktı. Odasının penceresinden dışarı bakan Merve Y., duygu dolu anlar yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.