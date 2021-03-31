Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
31.03.2021 09:43
ZONGULDAK'ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Muhammet Başoğlu (43), hayatını kaybetti.
ZONGULDAK'ta bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Muhammet Başoğlu (43), hayatını kaybetti.
Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Muhammet Başoğlu, 12 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Başoğlu, 10 gün önce Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Muhammet Başoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Evli ve 1 çocuk babası, 21 yıllık polis memuru olan Başoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Gökcebey beldesinde toprağa verilecek.
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