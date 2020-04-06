Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Resmiye nine, beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tekrar tedaviye alındı.

Hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan Resmiye Işık'ın, 22 Mart günü yatırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede 9 gün tedavi gören ve 1 Nisan'da testleri negatif çıkan Işık, aynı gün taburcu edildi. Evinde dinlenen ve tedavisine devam edilen Işık, dün gece fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren Işık, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.