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Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı
6 saat önce
Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktıView on euronews.
Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:51
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