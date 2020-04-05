Koronavirüs tedavisi tamamlanan 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
RİZE'de, gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 12 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
RİZE'de, gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 12 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
Rize'de 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 12 kişinin Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Sağlığına kavuşan bu kişiler, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı hastalar, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız" ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:52 Kaynak: DHA
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