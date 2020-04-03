Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu - Son Dakika

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu
6 saat önce
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu olduERZURUM'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 20 kişi alkışlar arasında taburcu edildi.
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu
ERZURUM'da koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 20 kişi alkışlar arasında taburcu edildi.
Koronavirüs rahatsızlığı sebebiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 20 kişi iyileşti. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş grubu arasındaki vatandaşlar, hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı. Taburcu olan vatandaşlara "Taburcu formundaki maddelere harfiyyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun" diyen sağlık çalışanları alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı.
Ellerinde valizlerle hastanenin yolunu tutan vatandaşlar ise "Allah razı olsun" diyerek sağlık çalışanlarına veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:31 Kaynak: DHA
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