Koronavirüs tedavisi tamamlanan 6 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 6 kişi taburcu edildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan biri 93 yaşında 6 hasta alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan biri 93 yaşında 6 hasta alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesine Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 6 hastanın tedavisi tamamlandı. Koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Ali Günaydın, 68 yaşındaki İfakat Bilgi, 38 yaşındaki Zekiye Öze, 59 yaşındaki Nurettin Celiloğlu, 44 yaşındaki Saliha Abacı ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalar da tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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