Koronavirüs tedavisi tamamlanan 71 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.

Kovid-19 teşhisiyle Zile Devlet Hastanesine 8 gün önce yatışı yapılan 71 yaşındaki Bektaş Çakmak'ın tedavisi tamamlandı.

Son testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edilen Çakmak, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla Belpınar köyündeki evine uğurlandı.

Çakmak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür çok iyiyim. hastane personelimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.