Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty, antrenmanlara başladı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.

Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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