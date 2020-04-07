Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

KİLİS'te, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Kopan (65), sağlık görevlilerince alkışlanarak taburcu edildi.

Umre ziyaretinin ardından memleketi Kilis'e dönen Mehmet Kopan, yüksek ateş şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından Kopan, koronavirüs belirtileri nedeniyle karantinaya alındı. Hastanede yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Kopan, karantina süresinin dolmasıyla taburcu oldu. Kopan, hastaneden taburcu olurken doktor, hemşire ve sağlık görevlilerince alkışlarla uğurlandı. Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Kopan, herkese teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.Kopan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle de kendi evinde karantinada kalacağı bildirildi.

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