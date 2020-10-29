Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış - Son Dakika

Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış

29.10.2020 00:14

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kan sulandırıcı etkisi bulunan ilacın, ölümlerin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını engellediğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ölü ve vaka sayısı her geçen artıyor. Ancak halen insanları Kovid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma ise, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip korona virüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu.

ABD'de yer alan Maryland Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, dünya genelinde yaygın olarak ilacın koronavirüs hastalarının tedavisinde yardımcı olabileceğini açıkladı.

ERİŞMESİ KOLAY VE UCUZ

Aspirin, soğuk algınlığından, romatizmaya, karın ağrısından kalp hastalıkları tedavilerine geniş kapsamlı bir kullanım oranına sahip. İlaç ayrıca dünyanın birçok yerinde temin edilebiliyor ve fiyatı da oldukça ucuz.

412 HASTA İNCELENDİ

Araştırmacılar, yapıkları çalışma kapsamında 412 Kovid-19 hastasını inceledi. Hastaların dörtte birine hastaneye yatırılışlarının ilk gününden itibaren günlük olarak 80 miligram aspirin verildi.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 47 AZALDI

"Anesthesia and Analgesia" adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarında, aspirin verilen hastaların diğerlerine oranla yüzde 43 oranında daha az yoğun bakıma alındığı veyüzde 40 oranında daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bununla birlikte, bilim insanları aspirin alan hastaların ölüm riskinin, almayanlara göre yüzde 47 oranında azalttığını söyledi.

Koronavirüs tedavisinde Aspirin umudu: Ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN EN ETKİN İLACA DÖNÜŞEBİLİR

Araştırmanın yazarı Doktor Jonathan Chow, "Çalışmamızın sonuçlarını doğrulamak için bir klinik deneme gerçekleştireceğiz. Bulgularımızın doğrulanması halinde aspirin, dünya genelinde Kovid-19'a karşı kullanılan en etkin ilaca dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Ancak, bilim insanları, Kovid-19'a karşı riski yükselten yaş, cinsiyet, ırk, kilo ve kronik hastalıkların varlığı gibi faktörlerin de hesaba katıldığında aspirinin olumluetkisinin değişmediğini bildirdi. Aspirin alan ve kontrol grubunda yer alan Kovid-19 hastalarının benzer kanama risklerine sahip olduğu aktarıldı.

KANI SULANDIRARAK PIHTILAŞMAYI ÖNLEYEBİLİR

Uzmanlar, Aspirin'in kanı sulandırarak Kovid-19 ölümlerinin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını (tromboz) önlediğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, Dr. Micheal Mazzefi, "Aspirin'in kan inceltici etkisinin Kovid-19 hastalarında ani kan pıhtılaşmasını engellediğini düşünüyoruz. Bu yüzdenKovid-19 teşhisi olan hastaların doktora danışarak Aspirin almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARINDA KAN PIHTILAŞMASI NEDEN OLUYOR?

Bilim insanları daha önce yaptığı çalışmalarda, her üç Kovid-19 hastasından birinin ölüm nedeninin "kan pıhtılaşması" olduğunu ortaya koydu. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşıyor. Ardından kan akışının kesilmesi halinde, kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliyi gibi ciddi durumlar ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar, virüsün neden kan pıhtılarına neden olduğunu çözememiş olsa dastokin fırtınası ile arasında güçlü bir bağlantı olduğu düşünülüyor.

Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış

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Son Dakika Sağlık Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış - Son Dakika

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