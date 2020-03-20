Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor

6 saat önce

İngiliz basını grip, sıtma, artrit ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs hastalarındaki etkisini kıyasladı.

Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor, System.String[]

İngiliz basını grip, sıtma, artrit ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs hastalarındaki etkisini kıyasladı. Çin'de deneysel olarak kullanılan 'bu ilaçların' virüs üzerindeki etkileri paylaşıldı.

İngiltere merkezli haber sitesi Dailymail'deki haberde, Çin'de koronavirüs tedavilerde kullanılan grip, sıtma, artrit ve HIV ilaçlarının kullanıldığı bilgisi verildi ve bu ilaçların kıyaslama sonuçları yayınlandı.

Sıtma hastalığı tedavisinde kullanılan 'Arlan' adlı ilacın zatürre olan bazı koronavirüs hastalarında etkili olduğunu belirten Çinli doktorlar, ilacın koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu ifade etti. HIV tedavisinde kullanılan 'Aluvia' ve 'Kaletra' adlı ilaçların ise koronavirüste bulunan bir enzimin, virüsün tekrar üremesini engellediği için etkili olabileceği ifade edildi.

Çin medyası, kullanılan bu HIV ilaçlarının 'henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığını' vurguladı. Grip tedavisinde kullanılan ve etken maddesi 'favipiravir' olan 'Avigan' adlı ilacın ise iyileşmeyi hızlandırdığı belirtildi. Vuhan'daki Çinli doktorların 80 koronavirüs hastasında kullanıldığı ve etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. İlacın koronavirüste bulunan ve tekrar üremesini sağlayan önemli bir enzimi etkisizleştirdiği açıklandı.

İLAÇLAR DENEME SAFHASINDA

Ebola tedavisinde kullanılan ve daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi tarafından ismi açıklanan 'Remdesivir' adlı ilacın koronavirüsün tekrar üremesini engellediği öne sürüldü. İlacın, Çin'de ve Nebraska Üniversitesi'nde test edildiğini bildirdi. Artrit tedavisinde kullanılan 'Kevzara' adlı ilacın koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için test edileceği belirtildi. İngiliz medyası, tüm bu ilaçların daha deneme safhasında olduğunu, doktor kontrolü olmadan kullanmanın insan hayatını tehlikeye atan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı         
15:08
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
14:43
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:20:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]