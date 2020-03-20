Koronavirüs tedavisinde bu ilaçlar kullanılıyor

İngiliz basını grip, sıtma, artrit ve HIV tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüs hastalarındaki etkisini kıyasladı. Çin'de deneysel olarak kullanılan 'bu ilaçların' virüs üzerindeki etkileri paylaşıldı.

İngiltere merkezli haber sitesi Dailymail'deki haberde, Çin'de koronavirüs tedavilerde kullanılan grip, sıtma, artrit ve HIV ilaçlarının kullanıldığı bilgisi verildi ve bu ilaçların kıyaslama sonuçları yayınlandı.

Sıtma hastalığı tedavisinde kullanılan 'Arlan' adlı ilacın zatürre olan bazı koronavirüs hastalarında etkili olduğunu belirten Çinli doktorlar, ilacın koronavirüs tedavisinde potansiyeli olduğunu ifade etti. HIV tedavisinde kullanılan 'Aluvia' ve 'Kaletra' adlı ilaçların ise koronavirüste bulunan bir enzimin, virüsün tekrar üremesini engellediği için etkili olabileceği ifade edildi.

Çin medyası, kullanılan bu HIV ilaçlarının 'henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığını' vurguladı. Grip tedavisinde kullanılan ve etken maddesi 'favipiravir' olan 'Avigan' adlı ilacın ise iyileşmeyi hızlandırdığı belirtildi. Vuhan'daki Çinli doktorların 80 koronavirüs hastasında kullanıldığı ve etkili olduğu bilgisi paylaşıldı. İlacın koronavirüste bulunan ve tekrar üremesini sağlayan önemli bir enzimi etkisizleştirdiği açıklandı.

İLAÇLAR DENEME SAFHASINDA

Ebola tedavisinde kullanılan ve daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilisi tarafından ismi açıklanan 'Remdesivir' adlı ilacın koronavirüsün tekrar üremesini engellediği öne sürüldü. İlacın, Çin'de ve Nebraska Üniversitesi'nde test edildiğini bildirdi. Artrit tedavisinde kullanılan 'Kevzara' adlı ilacın koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için test edileceği belirtildi. İngiliz medyası, tüm bu ilaçların daha deneme safhasında olduğunu, doktor kontrolü olmadan kullanmanın insan hayatını tehlikeye atan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.