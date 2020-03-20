Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde bir labaratuvar işleten Dr. Kongcheng Wu, koronavirüs taşıyan 7 yaşlı hasta üzerinde kök hücre tedavisini denediğini ve yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı. Ölümcül virüs için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söyleyen Wu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hastaların akciğerlerinde ağır solunum problemleri ve bunaltıcı iltihaplanma geliştiğini dile getirdi.

Kemik iliği ve göbek kordonundan alınan kök hücreler hastalara damar yoluyla verildi. Hasarlı dokuyu onarmaya yardımcı olan kök hücre tedavisiyle binlerce insanın hayatının kurtulabileceğini aktaran Wu, hastaların birkaç gün içinde tam olarak iyileştiğini vurgulayarak tedavinin başında olduklarını ifade etti.Dr. Kongcheng Wu'un bu çalışmasına paralel arka arkaya Çin'den 3 makale yayımlandı ve benzer sonuçları gösterdi.

KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRREYİ TEDAVİ EDİYOR

Yapılan çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ise, koronavirüsün insanlarda zatürreye neden olduğunu söyledi.

Akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin sıvıyla dolması sonucunda insanlar hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Karaöz, "Kök hücre, virüse maruz kalmanızı engellemiyor. Siz virüse maruz kalıyorsunuz, akciğerlerinize yerleşiyor ve orada çoğalıyor. Böylece, iltihap, ödem oluyor, nefes darlığı sorunları yaşanıyor. Hastaların kendi göbek bağından elde edilen kök hücreleri damar yolundan verildiklerinde virüsün neden olduğu zatürreyi tedavi ettiğini saptamışlar. Teorik olarak evet koronavirüsün neden olduğu zatürre kök hücre ile tedavi edilebilir ama pratiğini görmedim" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Sağlık Bakanlığı'na kök hücre tedavisine destek vermesi için çağrıda bulunan Prof. Dr. Karaöz şunları söyledi:  "Bizler mevcut imkanlarımızı kullanıp her türlü desteğe hazırız. Erken dönemde henüz yeni tanı almış hastalarda bile kök hücreyi kullanabiliriz. Genç ve orta yaşlı kişilerde de kök hücre tedavisi denenebilir. Kök hücrenin üretim aşaması oldukça pahalı, fakat bakanlık emir versin biz hazırız. Maliyetini karşılayacak bir sistem geliştirilebilir"

"AKCİĞERLERDEKİ HASARI DA İYİLEŞTİREBİLİR"

Koronavirüse maruz kalıp iyileşen insanların akciğerlerinde mutlaka hasar kalacağını vurgulayan Prof. Dr. Erdal Karaöz, "İşte bu hasarların tedavisinde de kök hücrenin işe yarayacağını düşünüyorum. Şu anda Avustralya, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kök hücre tedavisine yönelik harekete geçtikleri görülüyor. Türkiye'de geç kalmadan sürece dahil olursa kanıta dayalı olarak ilgili mesajları verebiliriz" dedi.

HASARLI DOKU TAMİR EDİLİYOR

Bulunduğu dokudan hasarlı dokuya geçebilen mezenkimal kök hücreyi araştırmalarda ve klinik çalışmalarda kullandıklarını belirten Prof. Dr. Karaöz, "Yeni doğmuş bebeklerin göbek kordon bağının etrafındaki dokudan elde ediliyor. Hücreler, karaciğer, sinir veya akciğer hücresine dönüşmüyor. Salgıladıkları birtakım sitokin ve moleküller vasıtasıyla hasarlanmış dokuyu tamir ediyorlar. İyileşme sürecinin hızlanması kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişiyor" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Karaöz, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]