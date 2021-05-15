Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı - Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı

15.05.2021 11:41
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı, System.String[]

Koronavirüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ilacı geçtiğimiz hafta tedavi kılavuzundan çıkarılırken, kullanımına devam edilen Favipiravir isimli ilacın Hidroksiklorokin'den daha etkili olduğunu belirten Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, ilacın ciddi bir yan etkisinin de olmadığını söyledi. Favipiravir ilacının hastalığın erken evresinde etkili olduğuna dikkat çeken İnal, ilk semptomlar görüldüğünde ilacın kullanılması gerektiğini söyledi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisine ilk başlandığında Hidroksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarını uyguladıklarını anımsattı.

''HİDROKSİKLOROKİN ÇOK ETKİLİ OLMADI''

Geçen hafta Hidroksiklorokin ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kılavuzundan çıkarıldığını belirten İnal, "Çünkü, yapılan uzun dönem çalışmalarda Hidroksiklorokin çok etkili olmadığı ve riskin görülmesinden dolayı bu ilaç çıkarıldı. Kovid-19 tedavisi çok yeni bir hastalık olduğu için devamlı kendini güncelleyebiliyor. Yeni bulgular ile tedaviyi güncellememiz gerekiyor. O yüzden tanı konulduktan sonra artık Favipiravir ile devam ediliyor. Yalnız Hidroksiklorokin ile Favipiravir aynı değil. Favipiravir yeni bir ilaç ama şu anki verilerde çok ciddi yan etkisi olduğu görülmüyor" dedi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal

''FAVİPİRAVİR ERKEN DÖNEMDE ETKİLİ''

Dr. İnal, Favipiravir'in bir özelliğinin bulunduğunu söyleyerek, "Favipiravir, hastalığa tanı konulduktan sonra erken dönemde etkili oluyor. Örneğin PCR pozitif, öksürük ve boğaz ağrısı varsa Favipiravir etkilidir. Yine PCR pozitif olup akciğer tutulumu varsa da yine Favipiravir'in etkili olduğu görülüyor. Ancak hasta yoğun bakıma gitmiş ise Favipiravir'in etkinliğinin hiç olmadığı görülüyor. Bu dönemde farklı ilaçlar kullanılıyor.

''İLK SEMPTOMLAR BAŞLADIĞINDA KULLANILMALI''

Yani Favipiravir ilk semptomlar başladığı zaman kullanıldığında etkili olduğu gözlemlendi. O yüzden filyasyon ekipleri hastalara bu ilacı verdiklerinde kullansınlar. En büyük sıkıntı şu; hasta eğer ki bir semptomu yoksa 'benim hiçbir sıkıntım yok' deyip bu ilacı kullanmayabiliyor. Bu ilaç 5 gün kullanılıyor ve sabah 8, akşam 8 tane içiliyor. Dolayısıyla çok fazla ilaç içildiği için bunda korku oluşuyor. Yani 16 tablet içince 'acaba başıma bir iş gelir mi?' diye korkup içmeyebiliyor. O yüzden hastalarımız bu dönemde bu ilacı kullanmadıkları zaman bazı hastalarımızda hastalığın geliştiğini görebiliyoruz. O nedenle eğer ki PCR testi pozitif çıkıp, filyasyon ekibi bu ilacı verdiyse mutlaka kullansınlar" diye konuştu.

''DİĞER İLAÇLARLA FARKLI SAATLERDE KULLANILALI''

Dr. İnal, kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan insanları da uyararak, "Hastalığa yakalanan insanların eğer kullandığı bir ilaç varsa bu ilaçlara devam etmeliler. Yani, 'ben kovid oldum hipertansiyon ilacımı keseyim' ya da 'diyabet ilacımı keseyim' derse hasta yanlış yapar. Bu sefer hasta hipertansiyonun ya da diyabetin komplikasyonuna döner. Ya da başka hastalığı varsa bu da aynı şekilde geçerli. Hastalıkta tüm ilaçlarını kesmeden devam etmesi gerekiyor. İşte, 'Favipiravir verildiğinde diğer ilaçlar ile etkileşim olabilir mi' diye düşünülebilir. Böyle durumlarda mümkünse Favipiravir ile diğer ilaçlarını kullandığı saatlerin farklı olmasına dikkat etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı

Öğretim Üyesi, Favipiravir, Ahmet İnal, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı - Son Dakika


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