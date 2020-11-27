Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek - Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek

27.11.2020 19:26
Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'in olumlu bir etkisinin olmadığını açıklamasından sonra genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine'in korona tedavisinde kullanılacağı açıklandı. İlaç rastgele seçilen 2500 kişi üzerinde 28 gün boyunca denenecek.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyon 430 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsün sona ermesi için bilim insanları tüm güçleriyle çalışıyor. Aşı çalışmaları tam gaz sürerken bilim insanları aynı zamanda ilaçlarla da hastaların Kovid-19 ile mücadele etmesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Koronavirüs başladığı günden beri birçok ilaç ile tedavi yöntemi denenirken RECOVERY adı verilen ve 'rastgele kişilere kontrollü deneme' sistemiyle Kovid-19 sebebiyle hastanede olan kişilere ilaç denemeleri yapılıyor.

RASTGELE SEÇİLEN 2 BİN 500 KİŞİDE DENENECEK

Bugün yapılan açıklamada, genel olarak gut tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ilacı Colchicine'in RECOVERY sistemiyle Kovid-19 hastaları üzerinde deneneceği açıklandı. Rastgele seçilecek 2 bin 500 kişide denenecek olan ilacın, 28 gün boyunca denenmesi bekleniyor.

İlacın uygulamasında ise uygulanan kişiye ilk dozda bin mikrogram, daha sonra 10 gün boyunca oniki saatte bir 500 mikrogram verilecek. Daha sonra 17 gün boyunca hasta izlenerek koronavirüsün ilerlemesi incelenecek.

HEM UCUZ HEM YAYGIN BULUNABİLİYOR

Çalışmanın başındaki kişilerden olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, "Colchicine, RECOVERY denemesinde kullanmak için değerli bir ilaç, çünkü fiyatı ucuz ve ilaç yaygın olarak bulunabilir" dedi.

Denemenin başında bulunan bilim adamları, iltihaplanmanın Kovid-19 virüsünde önemli bir rol oynadığını ve başka bir anti-enflamatuar ilaç olan Deksametazon'un en ağır hastalarda semptomları azaltabileceğini kanıtladığını söyledi.

DSÖ: REMDESİVİR'İN ETKİSİ YOK

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviral olan Remdesivir'in Kovid-19 hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Remdesivir, şiddetli Kovid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu" ifadesi kullanılmıştı.

Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Remdesivir, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek - Son Dakika


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