Koronavirüs tedavisinin tamamlanan Emniyet Müdürü'nden 'çift maske' takın uyarısı - Son Dakika

ÇANKIRI Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, 19 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Maske uyarısı yapan Aksoy, "1 maske bile yeterli değil. Virüsün insafına kalmak istemiyorsanız çift maske takın. Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım, gerçekten ciddiye alalım." dedi.

27 Ağustos tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, 19 günlük tedavi sürecini ardından sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aksoy, koronavirüsü trafik kazasına benzeterek, "Trafik kazası gibi hep etrafımızda geziyor, hem beklendik hem de sizin başınıza gelmez gibi düşünüyorsunuz. Emniyet kemerinizi takmışsınız, hız limitlerine, tüm trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan bir başkası gelip size çarpıyor ve darmadağın oluyorsunuz. Bize de öyle geldi. Ben çok dikkat ediyordum, elimden geldiğince hem kendim kurallara uyuyor hem de avazım çıktığı kadar uyarıyordum insanları. Kimden geldi, nasıl geldi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

'2 MASKE TAKIN'

Aksoy, bir maskenin bile yeterli olmadığını belirterek, "19 günlük Covid-19 ve 14 günlük hastane tedavi sürecimiz bugün yapılan testimizin sonucunda eşimin de benim de negatif çıkması neticesi taburcu olduk. Bir müddet evde dinlenmeye devam edeceğiz. 1 maske bile yeterli değil, virüsün insafına kalmak istemiyorsanız çift maske takın. Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım gerçekten ciddiye alalım, kendi sokağa çıkma yasağımızı ilan edip, izole olalım, uzak duralım. 'Bana gelmez' demeyin. Geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Şakası yok, hem de hiç yok." diye konuştu.