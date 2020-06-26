Koronavirüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı - Son Dakika

Koronavirüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı

- Koronavirüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan halk pazarında oluşan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı.

- Koronavirüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı

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ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan halk pazarında oluşan yoğunluk bu kez yerini sessizliğe bıraktı. Adeta hınca hınç dolu olan halk pazarı bu kez boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir süreliğine kapatılan Halk Pazarı, alınan tedbirlerin ardından yeniden açılmıştı. Bu süre boyunca esnaflar mahallelerde satış gerçekleştirmişti.

Kurulmasıyla birlikte adım atacak yer kalmayan Zonguldak Halk Pazarı bu hafta YKS sınavı nedeniyle Cuma günü de kuruldu. Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan pazar, yoğunluk oluşmaması adına bu hafta üç gün kuruldu. Tezgahlarını açan esnaflar ise vatandaşların alışveriş yapmasını bekledi.

60 kilometre uzaklıktan bahçesinde yetiştirdiği mahsulleri satmaya geldiğini anlatan yerli üretici ise pazara fazla müşterinin gelmemesinden yakındı. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen üretici, hafta sonu kurulacak olan pazar zarar ettiği gerekçesiyle gelmeyeceğini söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamanın kaldırılması sonrası 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gelerek alışveriş yaptı. Kısıtlamalara ve kurallara en çok 65 yaş üstü vatandaşların uyduğunu aktaran bir vatandaş ise gençlerin yüzde 50'sinin maske kullanmamasına sitem etti. Kurallara uyulması takdirde yeni tip koronavirüsün daha hızlı atlatılabileceğini belirtti.

Koronavirüs, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koronavirüs tedbiri nedeniyle açılan halk pazarı boş kaldı - Son Dakika

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