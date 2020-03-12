Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Koronavirüs tedbirleri

13 dakika önce

Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekibin dezenfeksiyon çalışmaları Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri GAZİANTEP - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekibin dezenfeksiyon çalışmaları Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekip, sosyal tesisler ile spor alanları, parklar ve çöp konteynerlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçmişte de uyguladıkları dezenfekte çalışmalarını koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbirler doğrultusunda artırdıklarını belirtti.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Fadıloğlu, "Halkımızdan ricam, azami ölçüde alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmaları." ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:51 Kaynak: AA
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