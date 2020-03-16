Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri amacıyla alınan kararlar camiden anons yapılarak duyuruldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri amacıyla alınan kararlar camiden anons yapılarak duyuruldu.

Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsla, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye dair bilgiler verildi.

Anonslarda, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağı aktarıldı.

Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:51 Kaynak: AA
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Son Dakika

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