Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Kahramanmaraş

Göksun Belediyesi de ilçe genelinde yaptığı çalışma ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.

Koronavirüse karşı önlemler kapsamında belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, dolmuş durağı, bankamatik, otobüs terminali ve otobüs ile minibüslerde temizlik çalışması yaptı.

Koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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