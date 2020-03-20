Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Kahramanmaraş
Göksun Belediyesi de ilçe genelinde yaptığı çalışma ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.
Koronavirüse karşı önlemler kapsamında belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, dolmuş durağı, bankamatik, otobüs terminali ve otobüs ile minibüslerde temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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