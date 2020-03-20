Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Malatya'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bankların söküldüğü alanlarda incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:01 Kaynak: AA
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