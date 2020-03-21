Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız hayvan satış yerleri kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm ruhsatlı Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçeleri ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan satış yerleri ile adaklık satış yeri veya başka bir isimle faaliyet gösteren hayvan satış yerleri, ikinci bir karara kadar Kahramanmaraş İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

Öte yandan kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkının da geçici olarak günlük iki binişle sınırlandırıldığı belirtildi.

KSÜ'den "uzaktan eğitim" dönemi başlıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 23 Mart'tan itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini "uzaktan eğitim" sistemiyle sürdürecek.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Uzaktan Eğitim Merkezinin, eğitim ve öğretim sürecinin aksamaması adına bütün önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde derslerinin verileceği şekilde entegre edildiğini ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, tüm KSÜ öğretim elemanı ve öğrencilerinin yeni uygulamaya en kısa sürede uyum sağlayacağına inandığını kaydetti.

Dulkadiroğlu Belediyesi ise kamu binalarını dezenfekte etti.

Bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan ilçesinde ziyaret ettiği esnafa maske dağıttı.

İlçe merkezindeki esnafa kendi elleriyle maske takan Güngör ve Gürbüz, hijyen kurallara uyulması noktasında öneri ve uyarılarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:00 Kaynak: AA

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