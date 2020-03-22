Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Erzurum'da araç ve yaya trafiğinin az olduğu Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Kent meydanı Boş banklar Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy Ömer Tunçsoy'un açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum'da askeri birlikler...

Erzurum'da araç ve yaya trafiğinin az olduğu Cumhuriyet Caddesi

Yakutiye Kent meydanı

Boş banklar

Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy

Ömer Tunçsoy'un açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum'da askeri birlikler ve umuma açık yerler, Ardahan'da ise fırınlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Erzurum Havalimanı, askeri noktalar, sosyal yaşam alanları, okullar, camiler ve gar binasının yanı sıra iş yerlerinde hijyen çalışması yaptı.

Şehir içinde ulaşımı sağlayan 220 otobüsü dezenfekte eden ekipler, bu araçlarda temizlik çalışması da yaptı. Vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da 30 personelle aralıksız dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, kent merkezindeki caddeler boşaldı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yürüttükleri çalışmalarla, dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları bilgilendirdi. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ile ana arterlerinde insan ve trafik yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Maske ve eldiven takarak Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy, evde sıkıldıkları için dışarı çıktıklarını söyledi.

Ömer Tunçsoy, tüm tedbirleri alarak dışarı çıktıklarını belirterek, "Yaşlıların dışarı çıkması sınırlandırıldı. Kardeşimle temiz hava almak istedik. Maske ve eldivenlerimizi taktık." dedi.

Ardahan'da fırınlar dezenfekte edildi

Ardahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerince, resmi kurumların yanı sıra, fırın ve diğer iş yerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüldü.

Fırıncı Turgay Avşar, vatandaşların yoğunlukla geldiği fırınların dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün biz de bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşımızı bu virüsten korumaktır. Herkes üzerine düşeni yaparsa mücadelemiz daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri

Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:03 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Babasını öldürüp, annesini yaralayan şizofreni hastası tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]