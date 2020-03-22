Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Araçların ekipler tarafından dezenfekte edilmesi Bir vatandaşın ekipler tarafından araçla evine götürülmesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Araçların ekipler tarafından dezenfekte edilmesi

Bir vatandaşın ekipler tarafından araçla evine götürülmesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

11 Nisan Fuar Merkezi otoparkında oluşturulan alanda araçlar görevliler tarafından dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Yapılan çalışmanın ardından araçlar 15 dakika boyunca kapalı tutuluyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Karaköprü Belediyesince ilçedeki 116 park ve çocuk oyun alanında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Öte yandan, polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmalarının kısıtlanması uygulaması kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmalarda 65 yaş üstü kişiler evlerine gitmeleri konusunda uyarılırken, kurallara uymayan bir kişi ise zabıta ekipleri tarafından araçla evine götürüldü.

Koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:36:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]