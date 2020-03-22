Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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