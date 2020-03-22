Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler polis tarafından ikaz edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı ancak Kahramanmaraş'ta ise bu kurala uymayarak dışarı çıkanlar oldu.

Merkez Onikişubat ilçesi Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda 65 yaş üstü kişilerin parkta bulunduğu ihbarının gelmesi üzerine harekete geçti. Ekipler bu kişileri uyararak evlerine yönlendirdi.

Ekipler gün içerisinde kentin farklı noktalarında bulunan 65 yaş üstü kişileri uyardı. Ekipler bu kişilerin evlerine gitmelerini sağladı.

Şanlıurfalı basın mensuplarından "Evde kal" çağrısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmesi amacıyla çektikleri kısa film ile "Evde kal" çağrısında bulundu.

İlçede görev yapan basın mensupları, yayımlanan genelgelere ve getirilen yasaklara rağmen dışarı çıkanlara uyarıda bulunmak için kısa film çekti.

Basın mensupları, filmde "Sorun küresel, mücadele ulusal. Siz habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız. Siz evde kalın, biz sizi habersiz bırakmayacağız." diyerek bireylerin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki çalışmalar kapsamında, Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Trafik Müdürlüğü, Şehitlik Karakolu, Yenişehir Polis Merkezi Lojmanları, kent girişlerindeki polis noktaları, bazı banka şubeleri, eczaneleri dezenfekte etti.

Malatya

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağduriyet yaşamaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Grup, Kaymakam Abdül Kadir Duran başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Duran, alınan tedbirlere herkesin uymasını isteyerek şunları kaydetti:

"İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilde valinin, tüm ilçelerimizde ise kaymakamlar başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 65 yaş üstü bireylerin yaşamını kolaylaştıracağını dile getirerek, "Tüm tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutun da evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak." ifadesini kullandı.

Gaziantep'te cami minarelerinden uyarı yapıldı

Gaziantep'te de polis araçları ve belediyelerin merkezi sistemlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıcı anonslar yapıldı.

İkindi ezanının okunmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında cami minarelerinden de bu yönde uyarı yapıldı.

Nizip ilçesinde Kaymakamlık ve Nizip Belediyesince kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bilgilendirme toplantısı ilçe stadyumu sahasında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan muhtarlar ve cami imamları saha üzerinde aralarına "sosyal mesafe" olacak şekilde yerlerini aldı.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarına yönelik getirilen kısıtlama ile ilgili tedbir aldıklarını ve bu konuyla ilgili hizmet verecek Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduklarını söyledi.

Toplantıyı ilçe stadyumunda yapmalarındaki amacın virüs salgınına yönelik alınan bir tedbir olduğunu anlatan Şahin, "Belirlenen yaş grubundaki ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak için mahalle muhtarı ve cami imamlarıyla bir araya geldik. Burada muhtar ve imamlarımıza düşen görevleri anlatarak bizim de bu konuda yapacaklarımızla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da evlerinden çıkmayacak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için Nizip Belediyesi olarak hazırız." dedi.

Öte yandan polis ekipleri, evden çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü kişileri ikaz ederek evlerine gönderiyor.

İslahiye ilçesinde de park ve bahçelerde oturarak yasağa uymayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar anonsla uyarılarak evlerine yönlendiriliyor.

Ekipler megafonla "65 yaş ve üzeri değerli hemşehrilerimiz. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısında bulunuyor.

Kilis

Kilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki tüm haneler tek tek ziyaret ediliyor.

Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş üstü bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.

Gıda Bankası çalışanı Burcu Gülocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hanelerin teker teker ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde temizlik noktasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme çalışması yaptıklarını aktaran Gülocak, "65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ilan edildi biz de 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerine gıda maddeleri götürüyoruz ve yine ihtiyaçları olması halinde bize ulaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlardan Ali Dağlı da devletin almış olduğu kararı desteklediğini ifade ederek verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan, polis ekipleri de yaptıkları anonslarla 65 yaş üstündeki vatandaşların evde kalmaları ve insanların toplu halde bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıyor.