Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kentin işlek yerlerinden görüntü

Boş parklar

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak, dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentte özellikle parklarda insanların olmadığı ve işlek yerlerde de çok az insan hareketliliği yaşandı.