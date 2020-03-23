Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
Kentin işlek yerlerinden görüntü Boş parklarADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Kentin işlek yerlerinden görüntü
Boş parklar
ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor. Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.
Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak, dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.
Kentte özellikle parklarda insanların olmadığı ve işlek yerlerde de çok az insan hareketliliği yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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