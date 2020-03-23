Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yardım kolisi ve sıcak yemek dağıtıyor.

Ekipler, belediyenin AŞ evlerinde günlük yapılan sıcak yemekleri kaplara koyup önceden belirlenen adreslere teslim ediyor. Ekipler bunun yanında içinde kuru gıda ve temizlik malzemesinin bulunduğu kolileri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vatandaşlardan 69 yaşındaki Mehmet Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Bu zor zamanda bile bize yetişti. Sağ olsunlar var olsunlar." dedi.

Merkez Şehitkamil Belediyesince de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında oyun alanları kullanıma kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, koordineli çalışmalarıyla koronavirüsle ilgili tedbir kararlarına uyulması yönünde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarında koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için parklardaki oyun alanlarını kapatan ekipler, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranma zorunluluğunu belirtti.

Parklardaki oyun alanlarının kapatıldığını ve bankların da kaldırıldığını ifade eden Fadıloğlu, "Tedbir var, panik yok. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda en kısa sürede normalleşme gerçekleşecektir." dedi.

Sağlık çalışanlarına 2 bin koruyucu tulum

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından sağlık çalışanlarına 2 bin koruyucu tulum hibe edildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanların ülkenin koronavirüsle mücadelesinde en ön safta bulunduğu ve insan hayatına dokunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, GTO, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "gönül seferberliği" kampanyası kapsamında "Alkışlamak Yetmez" diyerek sağlık çalışanlarına hibe desteği için Valilikle protokol imzaladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm risklere rağmen tek düşüncesi insan hayatı olan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Araban ilçesinde de 65 yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce gideriliyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan 5 temizlik, 2 evde sağlık, 3 sosyal yardımlaşma ve destek, 1 sosyal hizmet ekibi ile muhtar, imam, korucu ve gönüllü kişiler ilçe merkezi ve kırsal 48 mahallede 103 aileye gıda kolisi ve hijyen maddesi dağıtımı yaptı.

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu da ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.