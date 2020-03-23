Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

Kilis'te de belediye ekiplerince ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve meydanlar gibi yoğun olarak kullanılan alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülürken halk sağlığını korumak adına alınan tedbirler de genişletildi.

Ekipler, tedbir çalışmaları kapsamında Adnan Menderes ve Cumhuriyet meydanlarındaki bankları sökerek, Fen İşleri Müdürlüğü garajına taşıdı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan tüm dünyada ve Türkiye'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı alınan kararların uygulanmasına destek olmalarını istedi.

Virüse karşı ekiplerin sahada vermiş olduğu mücadeleye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bulut, bu kapsamda belirli aralıklarla gümrük kapıları başta olmak üzere sokak ve caddeler dahil halkın yoğun olduğu tüm alanların dezenfekte edildiğini söyledi.

Bulut, koronavirüs tehdidine karşı canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının ise kimliklerini göstermek kaydıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaları yasaklanan kişilere yönelik uygulamaların arttığı kentte, polis ekipleri de zorunlu haller dışında vatandaşların evde kalması yönünde bilgilendirmeler yaptı.

Koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:23 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]