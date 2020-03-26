Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri
Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı
Zabıtanın bakkala broşür vermesi
Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi
Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması
Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın konuşması
Esnaf ve vatandaşa broşür verip bilgilendirme yapılması
Sokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılması
Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu.
Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı.